12-Jähriger in Schwimmbad vergewaltigt

Ein 12-Jähriger Junge ist in einem beliebten Schwimmbad vergewaltigt worden.

Ein fürchterlicher Vorfall ereignete sich in dem bei Kindern sehr beliebten Schwimmbad in Wroclaw, Polen. Dort soll ein 12-Jähriger von einem Mann vergewaltigt worden sein. Zu dem sexuellen Missbrauch soll es laut "tag24.de" am Samstag auf einer Toilette des Aquaparks gekommen sein.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen bereits. Ein Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei in Wroclaw.