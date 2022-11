In einem Audi Q5 raste der 42-jährige Rooney Whyte über die Straßen von England, während er auf der Flucht vor der Polizei war. In einer 50er-Zone scheute er sich nicht davor, mit über 200 km/h durchzubrettern. Ein Helikopter filmte das irre Geschehen und zeigte den Flüchtigen, wie er sein Auto abstellte, als er mit diesem in eine Sackgasse geriet.

Beim Verlassen seines Fahrzeuges vergaß er auch, die Feststellbremse anzuziehen, wodurch der Wagen sofort wegrollte. Unbeirrt davon setzt er seine Flucht zu Fuß fort, ehe er sich auf einem offenen Feld schließlich ergab.

Footage captured by @NPASSouthEast shows the high-speed chase Rooney Whyte, 42 from London took officers on through #Kent into #Surrey before he was arrested. He has been jailed for 5yrs and 4months. Read the full story here - https://t.co/RRLTBljYYS pic.twitter.com/XA9YtrsFvZ