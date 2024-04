23-Jährige gab sich als Teenie aus - um Sex mit 12-Jährigem zu haben

Dieser Missbrauchsfall erschüttert die USA.

Alyssa Ann Zinger (23) soll sich im Netz als 14-Jährige ausgegeben haben, um dann mit minderjährigen Burschen Sex zu haben. Jetzt wurde sie bereits zum zweiten Mal binnen weniger Monaten verhaftet.

Im November des Vorjahres wurde Zinger das erste Mal festgenommen. Die Frau aus Tampa im US-Bundesstaat Florida soll einen erst 12-jährigen Buben 30 Mal sexuell missbraucht haben. Bis zum Ende des mehrere Monate langen Verhältnisses war das Opfer davon überzeugt, dass Alyssa erst 14 Jahre alt war.

Während sie in diesem Fall vorerst gegen eine Kaution freikam, meldeten sich nun weitere Opfer. Vier Minderjährige sagten aus, dass sie Snapchat Sex-Videos von der 23-Jährigen erhielten. Am heutigen Montag soll nun ein Richter über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden. „Es ist verstörend, wie ein Erwachsener ein Kind ausnutzt und es ausbeutet“, so der örtliche Polizei-Chef. „Wir ermutigen jeden, der Opfer wurde, sich zu melden.“