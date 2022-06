Vater mit 464 kg

Kenneth Brumley wurde als der "Halbe-Tonne Vater" weltbekannt

Er ist einer der schwersten Menschen der Welt. Er ist so schwer, dass er nicht gehen oder sich waschen kann.

The Half-Ton Dad

Er wurde durch eine Dokumentation auf Channel 4 bekannt, die "Half-Ton Dad" Documentary. Die Dokumentation zeigt, wie Feuerwehrmänner zu ihm nach Hause gekommen sind und ihn am Boden liegend aufgefunden haben, da das Bett aufgrund seines Gewichtes zusammengebrochen ist.

Er konnte weder aufstehen noch sich irgendwie anders bewegen. Waschen konnte er sich seit 4 Jahren nicht mehr. Kenneth Brumley passte durch keiner der Türen in seinem Haus in Texas. Daraufhin musste eine Wand in seinem Haus entfernt werden, um ihn heraus und in ein nahe gelegenes Spital zu bekommen.

Mithilfe der Pflege im Krankenhaus beginnt für Kenneth jetzt eine lange und schwere Reise: Die Folgen des jahrelangen Binge Eatings rückgängig zu machen oder zumindest zu minimieren. Er konsumierte früher ca. 30.000 Kalorien pro Tag. Das ist ungefähr so viel wie eine Person in 14 Tage isst.