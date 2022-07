Ältere Paare treiben es öfter als alle anderen

Eine Umfrage in Großbritannien hat ergeben, dass über 65-Jährige im Schnitt viel mehr Sex haben als jüngere Paare.

Wer denkt, dass es im Alter im Bett ruhiger wird, der hat sich wohl geirrt. Bei der Umfrage von WhichBingo, wurden 1000 Erwachsene, die in einer Beziehung leben, zum Thema Sex befragt. Die Studie ergab, dass Paare ab 65 Jahren es mehr als alle anderen treiben.

Mehr als ein Drittel der über 65-Jährigen haben mindestens ein Mal am Tag Sex. Weitere 15% treiben es sogar mehrmals täglich.

Bei den 45 bis 54-Jährigen haben nur 3% täglich Sex. Nur ein Fünftel dieser Altersgruppe gab an, ein Mal pro Woche intim zu werden. Bei den über 65-Jährigen haben 60% mindestens ein Mal pro Woche Sex.

Eines von zehn Paaren zwischen 35 und 44 Jahren gibt sogar an, weniger als einmal im halben Jahr Geschlechtsverkehr zu haben.

Die 45- bis 54-Jährigen, die im Bett am wenigsten aktiv sind, sind diejenigen, die am wenigsten streiten. Dies könnte auf einen Mangel an Leidenschaft hindeuten.