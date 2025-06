Ältester Lemur der Welt feiert seinen 39. Geburtstag

Ein kleines Tier mit einem langen Leben sorgt derzeit in Schottland für Aufsehen – im positiven Sinn. In einem Zoo nördlich von Edinburgh lebt ein Katta (Ringelschwanzlemur), der so alt ist wie kaum ein anderes Exemplar seiner Art.

Guinness World Records hat ihn nun offiziell als ältesten lebenden Lemur in menschlicher Obhut anerkannt. Sein Name ist „Stumpy“, und er bringt es mittlerweile auf stolze 39 Jahre. „Stumpy“ wird 39 Jahre alt „Stumpy“ wurde im Juni 1986 in Surrey (England) geboren. Seit dem Jahr 2005 lebt er im „Five Sisters Zoo“ in West Lothian, einer Region westlich von Edinburgh (Schottland). Seinen Namen verdankt er seinem verkürzten Schwanz – eine kleine Besonderheit, die ihn unter den anderen Lemuren leicht erkennbar macht. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Five Sisters Zoo (@fivesisters.zoo)

Der Zoo ist stolz auf seinen betagten Bewohner. In freier Wildbahn erreichen Lemuren selten ein hohes Alter. Auch in menschlicher Obhut leben sie im Schnitt nur etwa 20 bis 25 Jahre. Umso erstaunlicher ist es, dass „Stumpy“ bereits das 39. Lebensjahr vollendet hat. Familie über mehrere Generationen Stumpy hat in seinem Leben eine große Familie aufgebaut. Insgesamt hat er 11 eigene Nachkommen. Außerdem gibt es mittlerweile 25 Enkelkinder, sechs Urenkel und sogar eine Ururenkelin. Damit hat der betagte Katta nicht nur ein langes, sondern auch ein sehr fruchtbares Leben geführt. Gesundheit und Pflege im hohen Alter Trotz seines hohen Alters zeigt sich Stumpy für seine Verhältnisse fit. Zwar leidet er an Gelenkproblemen, die im Alter bei Tieren wie Menschen nicht ungewöhnlich sind. Doch er wird im Zoo gut betreut: Er erhält täglich Medikamente gegen seine Beschwerden, wird regelmäßig gewogen, und seine Duftdrüsen, die im Alter verstärkt wachsen können, werden vorsichtig gepflegt. Laut der leitenden Tierpflegerin Gemma Varley ist Stumpy ein kooperativer Patient: „Er lässt sich freiwillig behandeln, weil wir mit positiver Verstärkung arbeiten.“ Zum Geburtstag bekommt er sogar einen ganz speziellen Kuchen – zubereitet aus speziellen Futterpellets, die auf seine Ernährung abgestimmt sind. Ein besonderer Geburtstag im Zoo Der Geburtstag von Stumpy wird im Zoo als kleiner Höhepunkt gefeiert. Gemeinsam mit seinen Söhnen genießt er nicht nur das Futter, sondern auch das Interesse der Besucher. Die Pfleger achten darauf, dass der betagte Lemur trotz seines Alters genügend Ruhe bekommt – aber auch seine täglichen Routinen weiterführen kann.