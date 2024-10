Ältester Mensch der USA mit 115 Jahren verstorben

Elizabeth Francis, die älteste Person der USA, ist im Alter von 115 Jahren in ihrem Zuhause in Houston (Texas, USA) verstorben. Ihr beeindruckendes Leben umfasste 20 US-Präsidenten und zahlreiche historische Ereignisse.

Mit großer Verehrung wird sie als eine besondere Frau beschrieben, die ihre Familie und Gemeinschaft zutiefst geprägt hat. Sie hinterlässt ein reiches Erbe, das über Generationen hinausreicht.

Abschied von Amerikas ältester Frau

Elizabeth Francis wurde am 25. Juli 1909 geboren und erlebte in ihrem langen Leben außergewöhnliche historische Momente. Ihr Leben spannte sich über zwei Weltkriege, zwei globale Pandemien und eine Zeit rasanter technischer Entwicklungen. Die gebürtige Texanerin lebte bis zu ihrem Tod zusammen mit ihrer 95-jährigen Tochter und ihrer 69-jährigen Enkelin. Ihr Zuhause in Houston (USA) war der Mittelpunkt ihres familiären Lebens.

Ein Leben geprägt von Glauben und Gemeinschaft

Francis verriet, dass ihr Glaube an Gott und ihre Ernährung, bestehend aus frischen Lebensmitteln aus dem eigenen Garten, die Schlüssel zu ihrem langen Leben waren. Zudem führte sie an, dass sie nie geraucht oder Alkohol konsumiert habe. Bemerkenswerterweise benötigte sie auch im hohen Alter weder eine Brille noch litt sie unter Hörproblemen. Diese Kombination aus gesunder Lebensweise und starkem Glauben prägte ihre Sicht auf das Leben.

Kindheit und frühe Herausforderungen

Schon im Alter von 11 Jahren zog Francis nach Houston, nachdem ihre Mutter verstorben war. Sie und ihre fünf Geschwister wurden damals auf verschiedene Haushalte verteilt. Francis fand bei ihrer Tante ein neues Zuhause und wuchs dort auf. Sie engagierte sich früh in ihrer Gemeinde und betrieb später ein kleines Café vor Ort. Ihre starke Verbindung zu ihrer Kirche und Gemeinde prägte sie bis ins hohe Alter.

Eine Ikone für Familie und Gemeinschaft

In einer Pressemitteilung von LongeviQuest, einer Datenbank, die weltweit die ältesten Menschen dokumentiert, wurde Elizabeth Francis als "Ikone von Houston" beschrieben. Sie war nicht nur ein geschätztes Mitglied der Gemeinde, sondern auch ein Vorbild für Familie und Zusammenhalt. Die Unterstützung ihrer Familie und Gemeinschaft trug maßgeblich zu ihrem hohen Alter bei, wie Ben Meyers, der CEO von LongeviQuest, erklärte.

„Sie verkörpert Familie und Gemeinschaft wie kaum eine andere“, sagte Meyers in einem Interview. „Es ist sehr selten, dass jemand solch ein hohes Alter erreicht, während er weiterhin zu Hause lebt. Das ist etwas wirklich Außergewöhnliches, und es zeigt die Stärke der Gemeinschaft, die sie um sich hatte.“

Das Erbe einer Familie

Francis hinterlässt eine große Familie, die ihr Leben und Vermächtnis weiterträgt. Sie hinterlässt drei Enkelkinder, fünf Urenkelkinder und vier Ururenkelkinder. Ihre Familie war ein zentraler Bestandteil ihres langen Lebens, und ihre Bedeutung für die nachfolgenden Generationen bleibt unvergessen.