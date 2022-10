Ältestes Supermodel der Welt (91) posiert oben ohne

Carmen Dell'Orefice (91) posiert zusammen mit dem Model Beverly Johnson (69) für ein atemberaubendes Magazin-Titelbild.

91 Jahre alt und noch immer in Topform. Carmen Dell'Orefice zeigt ihren jungen Kolleginnen, was sie kann. Zusammen mit dem 69-jährigen Model Beverly Johnson posiert sie für die kommende Ausgabe des Magazins New You. Dafür ließ Dell'Ofefice sogar ihre Hüllen fallen.

© New You ×

Damit beweist das älteste Supermodel der Welt, dass Alter keine Rolle für sie spielt. Auf die Frage, wie sie sich jung hält, antwortete die 91-Jährige, dass sie sich selbst die gleiche "Liebe" und "Pflege" zukommen lässt, die sie ihrer Tochter schenkt.

© Fadil Berisha for New You ×

Das Supermodel wurde am 3. Juni 1931 in New York City geboren. Sie wurde bereits im Alter von 13 Jahren zum Fotomodell, nachdem sie in einem öffentlichen Bus von der Frau des Fotografen Herman Landschoff angesprochen worden war.