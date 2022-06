Affen entführen und töten Baby

Eine unglaubliche Tragödie ereignete sich vor einem Haus nahe des Gombe-Nationalparks.

Shayima Said stillte gerade ihr kleines Baby, als eine Gruppe von Affen in ihr Haus in Tansania eindringt. Die Affen dürften aus dem nahegelegenen Gombe-Nationalpark stammen, sie schnappten sich das Baby und verschleppten es.

"Das Kind war mit seiner Mutter vor ihrem Haus, als eine Gruppe von Affen in das Haus eindrang und es mitnahm", bestätigt der regionale Polizeikommandant, James Manyama Kigoma, gegenüber The Citizen.

Dorfbewohner versuchten Luhaiba zu retten, dabei wurde der Bub so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb.

"Das Dorf Mwamgongo grenzt an den Gombe-Nationalpark, sodass das Eindringen von Tieren in die Dörfer keine Seltenheit ist", sagte Manyama weiter. Es seien aber wilde Tiere, bei denen man immer aufpassen müsse.