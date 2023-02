Nach Erfolg von Kokain-Bär: 'Angriff des Meth-Krokodils' in den Startlöchern

Cocaine Bear hat sich als Überraschungserfolg an den Kinokassen erwiesen - doch mit dem Erfolg kommt auch die unvermeidliche Nachahmung.

In einem Tweet kündigte der Filmverleih den bizarren Streifen an: "This is real! Wir pumpen das Meth in Floridas Süßwasserreserven, während wir sprechen!"

Und ähnlich wie Cocaine Bear würde auch Attack Of The Meth Gator auf einer wahren Geschichte beruhen. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Polizei von Loretto in Tennessee einen Aufruf auf ihrer Facebook-Seite, nachdem Beamte einen Drogenkonsumenten entdeckt hatten, der versuchte, sein Meth die Toilette herunterzuspülen. Enten, Gänse und anderes Geflügel frequentieren unsere Klärteiche, und uns schaudert es, wenn wir uns vorstellen, was ein mit Meth vollgepumptes Tier anrichten würde."

????????????️???? pic.twitter.com/8V0WlPq8GY — The Asylum (@theasylumcc) February 24, 2023

The Asylum, die vor allem die klassische Sharknado-Franchise produziert haben, haben verraten, dass der Film "Angriff der Meth-Krokodile" im kommenden Jahr anlaufen soll.