Angler fischt 800-Kilo-Hai aus dem Meer

Ein Angler aus den USA hat sich einen Lebenstraum erfüllt: Mit einer speziell entwickelten Angel konnte er einen Weißen Hai fangen – ein Fisch von beeindruckender Größe.

Doch der Fang brachte nicht nur Freude, sondern auch eine Verletzung mit sich.

Angler holt riesigen Weißen Hai aus dem Meer

North Carolina, USA. Für Luke Beard war es ein Augenblick, auf den er lange gewartet hatte. Der begeisterte Angler hatte sich zum Ziel gesetzt, einen Weißen Hai zu fangen. Am vergangenen Wochenende wurde dieser Wunsch Realität. Der Kampf mit dem Meeresräuber dauerte etwa 35 Minuten. Ein Video zeigt den dramatischen Moment: Der Angler steht mit festem Griff an seiner Rute, während der Hai mit voller Kraft gegenhält.

"Ich hatte den Fisch am Haken und sofort gemerkt, dass sich dieser Kampf anders anfühlt", berichtete Beard im Gespräch mit dem US-Sender Fox 19. Dann war es soweit: Beard hatte den riesigen Fisch erfolgreich an der Angel. Nach und nach eilen ihm weitere Helfer zur Seite. Am Ende waren es sieben Männer, die sich im seichten Wasser mit dem Raubfisch abmühten. Der Weiße Hai, den er an Land zog, war rund vier Meter lang und brachte ein Gewicht von etwa 800 Kilogramm auf die Waage. "Vielen Dank an alle meine Freunde, die an diesem Fang beteiligt waren", schrieb der Angler auf seiner Facebook-Seite "Sean Luke and The Sea". Trotz aller Anstrengung ließen sie das Tier nach kurzer Zeit wieder frei.

Sein großer Fang gelang ihm am Strand von Hatteras Island, einer Insel vor der Küste North Carolinas an der Ostseite der USA. Gemeinsam mit seinem Freund Jason Rosenfeld hatte Beard extra eine robuste Angel konstruiert, um große Meeresbewohner an Land ziehen zu können. Bereits beim ersten Versuch biss der Hai an. Die Begegnung mit dem Weißen Hai war für Beard eine besondere Erfahrung. "So ein beeindruckendes Tier zu fangen, war ein einmaliges Erlebnis", sagte er. Allerdings hinterließ der Kampf Spuren: Der Angler erlitt eine tiefe Schramme am Oberschenkel. Doch für ihn zählte nur eines: "Es war es wert!"

Auch sein Freund Rosenfeld war tief bewegt: "Ich schwebe auf Wolke sieben und werde dieses Gefühl wohl nie vergessen."

Die Frage, ob der Fang eines Weißen Hais überhaupt erlaubt ist, sorgt immer wieder für Diskussionen. Die US-Behörde NOAA Fisheries erklärt, dass Angler mit einer speziellen Genehmigung Haie fangen dürfen. Allerdings müssen die Tiere nach dem Fang unverletzt zurück ins Wasser gelassen werden.