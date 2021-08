Salzburg bindet Mittelfeld-Juwel Sucic

Nach einem tollen Tor im Test gegen Barcelona, belohnen die 'Bullen' den 18-jährigen Kroaten Luka Sucic mit einer langfristigen Vertragsverlängerung.

Fußball-Meister Salzburg hat Luka Sucic langfristig an sich gebunden. Der 18-jährige Mittelfeldmann, zuletzt Torschütze im Testspiel gegen den FC Barcelona, verlängerte seinen Vertrag frühzeitig bis zum 30. Juni 2025. Der kroatische U21-Nationalteamspieler kam 2015 nach Salzburg und durchlief dort die Akademie. Für das A-Team hat der Linksfuß mittlerweile 30 Einsätze absolviert.



Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich "überzeugt, dass Luka in den kommenden Monaten und Jahren eine ganz wichtige Rolle bei uns einnehmen wird". Sucic meinte: "So viele Dinge hier beim Club fühlen sich für mich einfach großartig an, die Vertragsverlängerung war für mich eine einfache Entscheidung."