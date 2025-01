Stürmer Lincoln von Altach kehrt vorübergehend nach Brasilien zurück

Der SCR Altach hat Stürmer Lincoln bis Jahresende verliehen. Der Brasilianer soll in seiner Heimat beim Athletic Club Spielpraxis sammeln, nachdem Verletzungen ihn in Vorarlberg ausbremsten.

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat seinen brasilianischen Stürmer Lincoln bis Jahresende verliehen. Der 24-Jährige wird künftig für den Athletic Club in seiner Heimat auflaufen, wie der Verein in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

Lincoln war erst im Sommer 2024 ins Ländle gewechselt, konnte sich jedoch aufgrund von Verletzungen nicht nachhaltig in der Mannschaft etablieren. In der laufenden Saison brachte es der Stürmer lediglich auf zwei Kurzeinsätze.

Die Leihe soll dem Offensivspieler nun die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln. Der Athletic Club, Lincolns neuer Verein, spielt in der zweiten brasilianischen Liga und ist im Bundesstaat Minas Gerais in São João del-Rei beheimatet.