Sturm Graz ohne Sieg in Slowenien – 0:2 gegen HNK Rijeka

Sturm Graz blieb in den Testspielen vor der Champions-League-Fortsetzung sieglos. Nach einem 1:1 gegen Orijent Rijeka unterlag eine zweite Formation dem HNK Rijeka mit 0:2.

Sturm Graz hat zum Abschluss des viertägigen Kurztrainingslagers in Catez keine erfolgreiche Generalprobe für die Fortsetzung der Champions League absolviert. Am Samstag testete der österreichische Meister in zwei aufeinanderfolgenden Partien gegen Teams aus Kroatien – mit gemischten Formationen.

Remis und Niederlage im Doppeltest

Zunächst holte eine „B-Elf“ der Grazer ein 1:1 gegen den Zweitligisten Orijent Rijeka. Sturm hatte zwar viele Chancen, konnte diese jedoch nicht in einen Sieg ummünzen. Im Anschluss unterlag die A-Formation des Bundesliga-Tabellenführers dem kroatischen Erstligisten HNK Rijeka mit 0:2.

„Im zweiten Spiel war von Beginn an gute Energie drinnen. Wir sind gut ins letzte Drittel gekommen, aber es hat an der Zielstrebigkeit gefehlt“, resümierte Trainer Jürgen Säumel. „Das Ergebnis hat natürlich nicht gepasst, wir haben weiter viel zu arbeiten.“

Kader getestet, Verletzte geschont

Sturm nutzte die Testspiele, um den gesamten Kader einzusetzen. Nicht dabei waren die leicht angeschlagenen Max Johnston (Wadenprobleme) und Seedy Jatta (Rückenbeschwerden), die geschont wurden.

Am Dienstag trifft Sturm Graz in der Champions League auf Atalanta Bergamo. Nach der misslungenen Generalprobe hofft das Team auf eine Leistungssteigerung.