Ansammlung an Supersportwagen: Dieses Land hat die 'schnellste' Polizei der Welt

Dubai ist eine der sichersten Städte der Welt, und die Regierung hat keine Kosten gescheut, um ihre Polizeikräfte mit den besten Fahrzeugen aus verschiedenen Teilen der Welt auszustatten.

Dubai ist eine der sichersten Städte der Welt, und die Regierung hat keine Kosten gescheut, um ihre Polizeikräfte mit den besten Fahrzeugen aus verschiedenen Teilen der Welt auszustatten. Die Polizei von Dubai ist für ihre fabelhafte Autosammlung bekannt. Die Polizei besitzt bereits einen Bugatti Veyron, einen Ferrari, mehrere Porsche-Modelle, McLarens und auch Bentleys in ihrem Fuhrpark.

Hier gibt es denb Überblick über alle Autos im Fuhrpark der Polizei aus Dubai:

Bugatti Veyron: Die Polizei von Dubai ist berühmt für ihren Veyron mit einer Höchstgeschwindigkeit von 408 km/h. Diese Neuanschaffung brachte die Polizei in das Guinness-Buch der Rekorde für das schnellste Polizeifahrzeug der Welt!

© getty ×

Lamborghini Aventador: Die Polizei von Dubai besitzt einen Lamborghini Aventador, der in nur 3 Sekunden auf 100 km/h kommt und eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h erreicht.

© getty ×

Ferrari FF: Dies ist eines der einzigartigsten Fahrzeuge der Polizei von Dubai, d.h. eines der wenigen viersitzigen Modelle in den Reihen! Seine Leistung und seine Fähigkeiten sind jedoch unbestreitbar, denn er erreicht die 100 km/h in nur 3,7 Sekunden.

© getty ×

BMW i8: Der BMW i8 hilft der Polizei von Dubai, Kosten zu sparen, da seine beiden Elektromotoren 357 PS leisten und er in nur 4,2 Sekunden auf 100 km/h kommt.

© getty ×

Ford Mustang: Die Flotte der Polizei von Dubai verfügt auch über den Ford Mustang, der wahrscheinlich eines der kultigsten Autos der Welt ist!

© getty ×

Audi R8 V10:Ein weiterer Supersportwagen im Fuhrpark der Polizei von Dubai, die zunächst den V10 Plus erwarb und später ein paar weitere Exemplare kaufte! Zwei Audi Q7 wurden ebenfalls in die Polizeiflotte integriert. Der R8 ist leistungsstark und schafft die 100 km/h in weniger als vier Sekunden.

© getty ×

McLaren MP4-12C: Diese Schönheit kam 2013 hinzu und ist das erste Serienfahrzeug der Marke seit dem McLaren F1 von 1988.

© getty ×

Mercedes Benz SLS AMG: Der Mercedes Benz SLS AMG hat einen superstarken 6,3-Liter-V8-Motor mit 539 PS.

© getty ×

Ghiath Beast Patrol SUV: Der Ghiath Beast Patrol SUV ist eine monströse Ergänzung des Fuhrparks der Polizei von Dubai und verfügt über ein 4x4-System und verschiedene andere fortschrittliche Kommunikationsfunktionen.