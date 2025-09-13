Arzt stoppt OP – für Quickie mit der Schwester

Jetzt muss sich der Anästhesist vor Gericht verantworten.

Dieser Skandal sorgt derzeit für Aufregung auf der Insel. Der Anästhesist Dr. Suhail Anjum (44) soll während einer Operation seinen Patienten in Vollnarkose zurückgelassen haben – und zwar nicht aus medizinischen Gründen, sondern wegen eines Techtelmechtels!

Der Vorfall passierte bereits im September 2023 im Tameside Hospital in der Nähe von Manchester. Während einer Gallenblasenoperation sagte Dr. Anjum, er brauche eine „Ruhepause“ und bat einen Kollegen, den Patienten zu überwachen. Statt sich zu erholen, verschwand er aber für acht Minuten in einen Nebenraum – und vergnügte sich dort mit einer Krankenschwester.

Beim Sex erwischt

Eine andere Krankenschwester erwischte das Paar in flagranti: Sie sah die Schwester mit heruntergelassener Hose und Unterwäsche, während Anjum gerade seinen Gürtel schloss. Der OP-Saaltisch mit dem bewusstlosen Patienten war in der Zwischenzeit angeblich beaufsichtigt – Schäden entstanden dem Patienten nach bisherigen Angaben nicht.

Vor Gericht gab Anjum zu, sich „beschämend“ verhalten zu haben und entschuldigte sich. Sein Verhalten bezeichnete er als einmaligen Fehler, ausgelöst durch privaten Stress nach der Frühgeburt seiner Tochter.

Jetzt entscheidet ein Tribunal, ob der Arzt weiterhin praktizieren darf — oder ob seine Karriere ein abruptes Ende findet.