Lily Philipps
© Instagram

"Würden alles tun"

Sex mit 101 Männern – Lilys Mama bricht in Tränen aus

27.08.25, 08:30
Teilen

"Du könntest alles haben Lily. Wenn es ums Geld geht, würden wir unser Haus verkaufen"

Lily Phillips wurde über Nacht eine große Bekanntheit, nachdem sie mit einer ganz besonderen Aktion aufgefallen war. Sie ist innerhalb von 24 Stunden mit 101 Männern ins Bett gegangen.

Obwohl die 24-jährige Britin mit ihrem OnlyFans-Account bisher mehr als 2 Millionen Euro verdient hat, sind ihre Eltern mit der Karriere ihrer Tochter alles andere als begeistert.

"Wir würden alles tun"

In einer BBC-Doku sprachen ihre Eltern Lindsay und Emma über ihre Tochter. „Wir wissen seit Jahren, dass sie OnlyFans macht. Ich dachte aber, sie posiert nur in Unterwäsche“, erzählt ihr Vater. Lilys Mutter ergänzt: „Wir haben zunächst nichts gesagt, weil wir die Beziehung zu unserer Tochter behalten wollten.“

Lily Philips
© Screenshot

Dann wird das Ganze emotional: „Wenn es irgendetwas gäbe, das wir tun könnten, um ihren Beruf zu ändern, würden wir es über Nacht tun“, so der verzweifelte Vater. Für die ganze Familie sei es „entwürdigend“.

Dabei brechen nicht nur Lilys Eltern in Tränen aus, sondern auch die 24-Jährige selbst, die kurzzeitig sogar den Raum verlässt. "Ich will nicht vor der Kamera sein, ich brauche eine Minute." Später stellt Lily aber klar, dass sie ihren Job nicht wechseln will: "Ich verstehe und respektiere, wie sie sich fühlen, aber das ist alles. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen."

