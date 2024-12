OnlyFans-Star Lily Phillips: "So war es mit 100 Männern an einem Tag zu schlafen"

In einer Dokumentation wird genau beleuchtet, wer die Männer sind, die sich in eine Schlage stellen, um Sex zu haben mit Lily Phillips.

Ein neuer Porno-Trend im Netz scheint es zu sein, möglichst quantitativ Sex zu haben; es mehren sich die Berichte über Sex-Influencerinnen, die möglichst viel Verkehr zeigen wollen. Ein Clip aus der brandneuen Dokumentation „I Slept With 100 Men in One Day“ von YouTuber Josh Pieters zeigt den 23-jährigen OnlyFans-Star Lily Phillips, kurz nachdem sie mit 100 Männern an einem Tag geschlafen hat.

Sehr intensiv

Phillips erklärt: „Es ist nichts für schwache Mädchen, wenn ich ehrlich bin - es war hart“, sagte sie mit Tränen in den Augen. „Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Es ist ein anderes Gefühl. Es ist nur ein Rein, ein Raus, es fühlt sich intensiv an.“ Sie verriet, dass sie ab dem 30. Mann anfing, sich in ihre Gedanken zurückzuziehen und fügte hinzu: „Es ist nicht wie normaler Sex. Ich kann mich nur an fünf, sechs, zehn Männer erinnern, und das war's. Es ist seltsam.“

Wer sind die Männer, die mitmachen?

Doch Josh Pieters geht es nicht nur um den Akt alleine, nicht nur um die Sensation. Er stellt viele Fragen dazu. Beispielsweise hat er auch die Männer interviewt, die sich allesamt in eine lange Schlange stellten, um schnellen Sex mit Lily zu haben. Was sind das für Männer, was gibt ihnen der Akt?

Das sind Reaktionen

Als Josh Lily im Vorfeld begleitet, weil sie Unterwäsche für ihr Vorhaben braucht, kommt er überraschend mit zwei älteren Damen ins Gespräch. Sie scheinen über das Vorhaben nicht allzu schockiert zu sein.





Lilys-Fazit

Und Lilys Fazit? Sie würde den Sex mit so vielen Männern an einem Tag nicht empfehlen. Und überlegt doch einen weiteren Rekord: Phillips hat bereits angekündigt, dass sie mit 1.000 Männern an einem einzigen Tag schlafen will.