Porno-Star Bonnie Blue: "Hatte 158 Studenten in 2 Wochen & das ist erst der Anfang"

Porno-Star Bonnie Blue will einen Weltrekord aufstellen.

Sie erlangte Bekanntheit, weil sie gar so einen offenen Umgang mit körperlicher Liebe hat: Bonnie Blue sorgt in letzter Zeit für Schlagzeilen.

Mega-Gage

Der australische Pornostar schläft mit Männern, die sich dabei filmen lassen. Das Material veröffentlicht sie dann auf ihren Kanälen und verdient so Geld. Sehr viel Geld sogar. Pro Monat kann das schon eine halbe Million (!) Pfund sein.

Lauter junge Studenten

Erst kürzlich sorgte Bonnie für großen Wirbel, weil sie in zwei Wochen mit über 150 Studenten schlief. Auf Instagram ging es bei den Kommentaren ordentlich rund. Es wurde gefragt, wie ihre Eltern es denn finden, was sie als Arbeit macht. Oder warum sie Geld über Moral stelle. Manche machen sich auch Sorgen um Bonnies Seele und Integrität.

Weltrekord angestrebt

Ihr neues Zielt? Denn Weltrekord zu brechen... Bonnie Blue will mit mehr als 948 Männern in 24 Stunden Sex haben. Sie hat auch eine eindeutige Meinung dazu, wie es für sie ist, mit verheirateten Männern zu schlafen. Bonnie macht das gerne, weil in ihren Augen viele Frauen heutzutage "zu faul Sind" und Männer sich ohnehin Affären suchen würden. Also, warum nicht mit ihr schlafen?