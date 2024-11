Andreas Gabalier: Sex-Beichte zum 40er!

Der Volks-Rock'n'Roller spricht über seine Erfahrungen und gibt (serhr) intime Details preis.

Anlässlich seines 40ers schmiss Andreas Gabalier (39) eine Party der Superlative in seiner Heimatstadt Graz. Zum Jubiläumskonzert waren Freunde, Fans und Familie gleichermaßen eingeladen. Auch seine Mama Huberta und sein Bruder Willi Gabalier (43) feierten mit. „Ich träume immer davon, mindestens 80 gesunde Jahre zu erreichen. Da denke ich an Udo Jürgens, der nach seinem letzten Konzert mit 80 beim Spazierengehen umgekippt ist – eigentlich gesund. Wenn man so gehen darf, nach so einem großen Leben, noch fit bei Verstand und im Geiste ist, das ist ein Segen!“, sagt der Volks-Rock'nRoller im Gespräch mit "Bild".

Sex? "War schon mit 17 spannend"

die Qualität des Sex ab 40 angesprochen, zeigt sich Gabalier redefreudig: „Der war immer schon schön! Der war spannend mit 17, der war aufregend mit 25, der war abenteuerlich zwischendurch. Und das möge bitte auch immer so bleiben. Natürlich denke ich mittlerweile oft: Machen das die reiferen Semester auch noch so gern? Oder wird das so, wie mein Großvater gesagt hat: ,Eine Stunde länger schlafen und ein kaltes Bier am Abend ist mir lieber‘. Wir werden sehen, ob das bei mir auch passiert. Noch ist es nicht so.“ Dabei darf Gabalier doch noch gar nicht beim Thema "Sex über 40" mitreden. Schließlich ist Geburtstag erst am 21. November.





Gabalier: "Hätte jung heiraten sollen"

Gabalier reflektiert noch einmal über das Erlebte und erklärt, was er heute bereut: "Vieles, aber es ändert nichts. Einige haben mir gesagt, ich hätte jung heiraten sollen. Vielleicht hätte ich das machen sollen, aber es ist eben anders gekommen. Ich hatte ein spannendes, emotionales Leben. Aber es hat mich auch gezeichnet, mit tiefen Furchen.“

Partyzeiten sind vorbei

„Ich habe jetzt eine neue Vorwahl, die 4. Aber ich habe keine Midlife-Crisis, ich stehe voll im Saft und fühle mich im Zenit meiner Kräfte. Ich bin heute fitter als mit 30, weil ich mir damals viel mehr die Nächte um die Ohren gehauen habe. Die Partys waren exzessiver. Da haben wir uns natürlich den ,Jack Daniel’s‘ reingezogen. Klar, der steht auch heute noch in meiner Garderobe. Aber ich trinke vor dem Konzert nur noch ein halbes Glaserl, wenn überhaupt“, erklärt Gabalier weiter.