Astronomie-Foto des Jahres: Das sind die Gewinner

Ein gigantischer Plasmabogen neben der Andromeda-Galaxie (M31) hat den begehrten Titel "Astronomie-Foto des Jahres" des Royal Observatory Greenwich gewonnen. Marcel Drechsler, Xavier Strottner und Yann Sainty begeisterten die Jury mit ihrem Werk "Andromeda".

Galaktische Aufnahmen

Das preisgekrönte Bild wird in einer Ausstellung im National Maritime Museum in London zu bewundern sein, die am 16. September eröffnet wird. Die Andromeda-Galaxie gehört zu den meistfotografierten Deep-Sky-Objekten.

Die Entdeckung dieses gewaltigen Gebildes in unmittelbarer Nähe zur Galaxie hat die Wissenschaftler überrascht. Es liegt lediglich 1,2 Grad vom Zentrum von M31 entfernt und erstreckt sich südöstlich des Hauptkörpers der Galaxie.

Die glücklichen Gewinner äußerten sich begeistert: "Es ist eine große Ehre für unser Team, diese wichtige Auszeichnung zu erhalten, und wir sind dankbar für all die Unterstützung, Freundschaft und Ermutigung, die wir auf unserem Weg erhalten haben. Es ermutigt uns, unsere Leidenschaft für die Astrofotografie und natürlich die Forschung weiterhin mit Hingabe zu verfolgen."

Der Nachwuchs zeigte ebenfalls sein Können: Der Preis für den jungen Astronomiefotografen des Jahres ging an die vierzehnjährigen Runwei Xu und Binyu Wang aus China, die den Nebel "Running Chicken" einfingen.