Athletin stellt neuen Kilometer-Weltrekord auf: Doch Strecke war zu kurz

Die Profi-Langstreckenläuferin Camille Herron lief eine noch nie dagewesene Strecke von 160 Kilometer, odch die Strecke war zu kurz.

Camille Herron benötigte 12 Stunden, 41 Minuten und 11 Sekunden und übertraf damit ihren eigenen Rekord von 12 Stunden, 42 Minuten und 40 Sekunden. Zumindest dachte sie dies, denn wie sich herrausstellte war die gelaufene Strecke weniger als die angegebenen 160 Kilometer.

Die Strecke wurde zweimal neu vermessen, und die Offiziellen entschieden schließlich, dass die Strecke um 218 Meter verkürzt worden war. Diese Änderung bedeutete, dass das Leichtathletikkomitee der USA Herrons Rekord nicht anerkennen würde.

"Ich habe in diesem Rennen einen Weltrekord aufgestellt, und jetzt sagen sie uns, wir wüssten nicht, ob die Strecke 160 Kilometer lang war oder nicht", sagte sie. "Das hat mich in den letzten Monaten sehr verunsichert. Seitdem habe ich Rennen bestritten, und das hat mich schwer belastet und meine Leistungen beeinträchtigt."

"Ich hoffe, dass ich eine weitere Chance auf den Rekord bekomme, aber vielleicht auch nicht - man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt", sagte sie. "Das hat also große Auswirkungen auf mich und meine Karriere. Ich meine, ich bin 40 Jahre alt, wissen Sie. Ich bin jetzt in der besten Form meines Lebens. Und ich meine, diese Momente können flüchtig sein. Ich habe mein Herz und meine Seele in diese Leistung gesteckt, und es war eine so große Sache für den Sport und die Geschichte des Sports, dass sie zählen muss," so die enttäuschte Sportlerin.