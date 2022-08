Charis ist Regisseurin bei der ethischen Erotik-Plattform Cheex und Expertin in einem neuen Porno-Genre: Audioporn.

Ein großer Teil ihres Arbeitsalltags ist ganz normal: Arbeit mit dem Team, Projektmanagement, mit AutorInnen und DarstellerInnen in Kontakt treten und Planung. Jedoch gehört zu ihrer Arbeit auch Pornos schauen und Aufnahmen anhören und Feedback geben.

Wenn Charis im Homeoffice arbeitet und ihre Kopfhörer vergisst, spielt sie mit den Gedanken, ihren Nachbarn einen Präsentkorb als Entschuldigung zu bringen. Denn ihr Job behandelt erotische Fantasien und heiße Sexszenen.

Tonalität und Attraktivität

Laut Charis gibt es bestimmte Eigenschaften, die eine Stimme attraktiver wirken lassen. Eine hohe weibliche Stimme steht für Fruchtbarkeit und eine tiefe männliche Stimme wird mit einem größeren Körper in Verbindung gebracht. Audioporn hat den Vorteil, dass HörerInnen sich die DarstellerInnen so vorzustellen, wie sie ihnen am besten gefallen.

Dick-Pic-Arbeitstag

Die Erotik-Plattform setzt sich für faire Produktionen, Gehälter und Einvernehmlichkeit ein. Intimität auf eine sehr menschliche Art und Weise steht im Vordergrund. Die Schattenseiten bekommt auch Charis zu spüren: Ungefragte Dick-Pics stehen auf ihrer Tagesordnung.