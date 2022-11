Eine "außer Kontrolle geratene" Lehrerin wurde angeklagt, nachdem ein Video aufgetaucht war, das sie dabei zeigt, wie sie ein Kind in Texas über den Boden schleift.

Jenny Alicia Dominguez, eine Lehrerin an einer Schule in Houston, Texas, wurde wegen Körperverletzung eines Kindes angeklagt, nachdem sie auf Überwachungskameras gesehen wurde, wie sie ein Mädchen über den Boden schleifte. Jenny Alicia Dominguez, 44, wird beschuldigt, die 5-jährige Fany Castro wiederholt schikaniert zu haben, so ihre Mutter Patricia Saldana gegenüber dem lokalen Nachrichtensender ABC13.

Saldana sagte auch, dass ihre Tochter mehr als einmal von Dominguez beschimpft und schikaniert wurde. Das in der Anklageschrift erwähnte Videomaterial wurde nicht veröffentlicht. "Meine Tochter hörte auf zu essen, weil sie sagte, dass ihr Lehrer sie fett nannte und dass sie nicht zu essen bräuchte."

Es wurde behauptet, das junge Mädchen habe sich geweigert, eine Gabel in den Müll zu werfen, woraufhin die Lehrerin das Mädchen am Arm und an den Haaren gepackt und zum Mülleimer gezogen habe. Die Mutter sagte: "Das hat mich ziemlich wütend auf die Lehrerin und den Schulbezirk gemacht, der eigentlich ein sicherer Ort für die Kinder sein sollte, an dem sie lernen und spielen können und sich keine Sorgen machen müssen, dass jemand sie schlecht behandelt."