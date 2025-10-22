Auf Riesen-Display: Gamer fliegt mit Heli-Formation über Miami und zockt

Zum Start von Ninja Gaiden 4 haben Xbox, Koei Tecmo und Team Ninja ein spektakuläres Event auf die Beine gestellt, das Gamer und Technikfans gleichermaßen begeisterte.

Zwei Hubschrauber flogen über Miami (USA), einer transportierte ein 26 Fuß breites Bildschirmdisplay (ca. 61 Meter²), der andere einen Spieler, der das Spiel live steuerte. Dieses Ereignis brachte nicht nur Nervenkitzel, sondern auch einen neuen Weltrekord ein: der größte Videospielbildschirm, der jemals per Hubschrauber transportiert wurde, laut Guinness World Records.

Ein Spiel in luftiger Höhe

Die Aktion brachte die Spielwelt buchstäblich in die Lüfte. Während der Spieler Emmanuel „Master“ Rodriguez von Team Ninja in einem Hubschrauber saß, kämpfte er auf dem riesigen Bildschirm gegen Gegner im Spiel. Begleitet wurde er von der Aufzeichnung eines neuen Songs von Swae Lee, der live über das Display eingespielt wurde. Das Zusammenspiel von Spiel, Musik und Technik sorgte für Momente voller Spannung und Begeisterung.

In Ninja Gaiden 4 selbst fliehen die Figuren vor überfluteten Straßen Tokios in die Höhe und kämpfen in den Wolkenkratzern der Stadt. Dieses Konzept wurde beim Event auf eindrucksvolle Weise nachgestellt: Der Kampf auf dem Bildschirm spiegelte die vertikale Landschaft der Spielwelt wider. Yakumo, der Held des Spiels, sprang über Dächer und kämpfte gegen Feinde – und das vor der Kulisse der funkelnden Stadtlichter von Miami.

Die Umsetzung war eine technische Meisterleistung. Mit fortschrittlicher Übertragungstechnik wurde das Spielgeschehen live vom Hubschrauber auf den 26 Fuß großen Bildschirm übertragen. Jede Bewegung musste genau sitzen, Fehler hätten den Ablauf gefährdet. Doch der Aufwand zahlte sich aus: Das Spiel wirkte in der Luft fast greifbar, als hätte man es direkt neben sich.