Aufregung um UFO-Sichtung in Mexiko

Mehrere Einwohner Mexikos teilten Videoaufnahmen einer möglichen UFO-Sichtung, die offenbar am Boden schwebte.

Videos in sozialen Medien zeigten ein scheinbar ovales Objekt, das über der Stadt Zitácuaro schwebte. Man sieht die UFO-ähnliche Gestalt, die in der Nähe eines Baumes schwebt, während eine zweite Aufnahme zeigt, wie sich das Objekt durch die Gegend fliegt.

Die Sichtungen wurden in den Stadtteilen El Naranjo und Manzanillos gemeldet. Im Anschluss an die Videos teilten einige X-User ihre Überzeugung mit, dass Außerirdische in Mexiko gelandet seien. „Das ist die Form eines UFO-Diamantenauges“, kommentierte etwa ein Nutzer.

Reddit chatter is reporting a mass #UFO sighting in Guadalajara, Mexico.



Here's one of the clips.https://t.co/o7RWPpSQrJ pic.twitter.com/bDY6vv40ke — Disclosure Party (@disclosureorg) September 17, 2024

„Ein spektakuläres Video, der Kontakt zwischen Menschen und außerirdischen Rassen rückt immer näher“, mischte sich ein weiterer ein. „Wer weiterhin glaubt, dass es sich um einen Ballon, eine Drohne, ein Hologramm oder etwas anderes handelt, ist entweder blind oder will die Realität nicht sehen.“

UFO oder Himmelslaterne?

Doch andere User hatten eine logische Erklärung für die Sichtungen parat. So meinten einige Kritiker, dass es sich um eine der vielen Himmelslaternen handelte, die während des legendären Festivals Globos de Cantoya über den mexikanischen Himmel schwebten.

„Es könnte ein Test eines Heißluftballons gewesen sein, da diese Ballons in Zentralmexiko sehr verbreitet sind und aus der Ferne mit anderen Objekten verwechselt werden können“, erklärte ein anderer Benutzer.

Andere User nahmen die Verschwörungsvideos mit Humor. „Wir werden immer mehr UFOs sehen und die Regierung wird mit ihnen Kontakt aufnehmen", scherzte eine Person.