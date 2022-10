'Aus Liebe': Teenager (18) heiratet pensionierten Bauer (78)

Diese Hochzeit dürfte einige Fragen aufwerfen. Der 78-Jährige Rashed Mangacop heiratete ein 18-Jähriges Teeanger Mädchen. Der Fall wirft Fragen auf.

Ein 78-jähriger Mann auf den Philippinen hat eine 18-Jährige geheiratet, die mit nur 15 Jahren seine Freundin wurde. Der pensionierte Landwirt Rashed Mangacop lernte Halima Abdullah vor drei Jahren auf einer Dinnerparty in der Provinz Cagayan kennen.

Rasheds Neffe sagte, dass es sich nicht um eine arrangierte Ehe handelte und die beiden "aus reiner Liebe" zusammenkamen. Der ältere Mann war offenbar noch nie verheiratet und hatte auch noch nie eine Liebhaberin, während er für Halima die erste Beziehung war.

Verwandte behaupteten, er habe sich schnell in den Teenager verliebt, und sie verbrachten drei "glückliche Jahre" als Paar, bevor sie sich entschlossen, am 25. August in einer islamischen Zeremonie zu heiraten. Auf die Frage, ob es sich bei der Hochzeit um eine arrangierte Ehe gehandelt habe, wie sie in der muslimischen Kultur des Landes nach wie vor üblich ist, antwortete Ben stolz: "Es war einfach aus Liebe.

Nach philippinischem Recht darf eine Person, die jünger als 21 Jahre ist, heiraten, muss aber die Zustimmung der Eltern einholen.