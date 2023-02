Aus Transportbox entkommen: Katze irrte plötzlich in Flugzeug herum

Eine Katze ist an Bord eines Fluges von Dallas nach San Francisco aus ihrem Transportbehälter entkommen, woraufhin die Besatzung versucht hat, den Besitzer der Katze zu finden.

In einem Video des Vorfalls, das der Nutzer @david.hislop auf TikTok gepostet hat, ist zu hören, wie ein Besatzungsmitglied über das Lautsprechersystem des Flugzeugs zu den Passagieren spricht: "Katze rennt im Flugzeug herum. "In direkter Ansprache an den Besitzer fügte der Flugbegleiter hinzu: "Wir brauchen Sie, um das Tier abzuholen".

Dann hält ein Flugbegleiter das Tier hoch, damit die Passagiere es sehen können, und fragt: "Vermisst jemand eine Katze?". Sie geht in den Gängen auf und ab und erkundigt sich bei den Fluggästen, ob das entlaufene Tier ihnen gehört.

Dann sieht man, wie sie das Tier auf dem Kabinenboden ablegt. Nachdem sie den Gang zurückgelaufen ist, scheint die Flugbegleiterin den Besitzer zu entdecken, der sein Haustier vermisst.