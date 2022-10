Eigentlich sollte nur ein Teil einer Brücke eingerissen werden. Am Ende landete aber alles im Wasser - auch der Bagger. Videoaufnahme zeigt unwirkliche Szenen.

Ein geplanter Brücken-Abriss in Indien ging gehörig schief. Eigentlich wollte man zuerst nur den mittleren Teil einreißen und sich dann mit dem Bagger stückweise zurück arbeiten. Nachdem der Baggerfahrer aber den entscheidenden Stoß ausführt, stürzt nicht nur der geplante Teil, sondern gleich die ganze Brücke ein. Alles was sich darauf befand - also auch die Baumaschine - fallen ins Wasser.

Glücklicherweise landete der Bagger auf einem eingestürzten Teil der Brücke, wodurch er nicht gänzlich unter Wasser lag. Ob es sich um einen Fehler des Maschinenführers oder einfach nur um Pech handelte, ist unbekannt.