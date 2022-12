Bande stiehlt in 60 Sekunden Autos im Wert von fast 1 Million Euro

Der Vorfall trug sich in einem Industriegebiet östlich von London zu. Ein Mann öffnet ein Tor und winkt ein Luxusfahrzeug nach dem anderen durch. Schnell wird klar: Hier handelt es sich um eine koordinierte Aktion. In nicht einmal 60 Sekunden sind alle Fahrzeuge aus dem Areal verschwunden. Mit ihnen ein Wert von rund 800.000 Euro.

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.



Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI