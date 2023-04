Bauarbeiter retten hilflosen Hund, der in Grube gefallen war

Das Video zeigt Bauarbeiter, die einen völlig in Panik geratenen Hund retten.

Das Tier war völlig in Panik geraten, als es in eine Grube fiel und sich aus eigener Kraft nicht befreien konnte. In dem Video ist zu sehen, wie Bauarbeiter die Initiative ergreifen und versuchen das Tier aus der misslichen Lage zu befreien.

Während das Tier noch in Panik ist, bleiben die Bauarbeiter ruhig und versuchen den Hund auf die Schaufel des Baggers zu bekommen. Nach einigen Versuchen gelingt dies auch und das Tier kann wieder sicher an Land gebracht werden.