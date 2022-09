Bei Modenschau: Sex-Tape am Laufsteg!

Eine sexy Tape-Show bei der New Yorker Modewoche sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Die Show ist Teil des Black Tape Project, einer unkonventionellen Modeinitiative.

Die Neuinterpretation von "Sex-Tape" ist vom selbsternannten "Body Tape-Pionier" Joel Alvarez ins Leben gerufen worden. Natürlich ist die Nackedei-Show komplett ausverkauft und die Zuschauer begeistert gewesen.

Doch dem Tape-Meister ist eines sehr wichtig: Am Körper der Models wird nur hautverträgliches Tape verwendet - dieses gibt es natürlich auch zu kaufen. Mode-Tipp: Für alle, die auch nur mehr mit Klebeband am Körper aus dem Haus wollen - den Look gibt es auf der Seite des Tape-Projects zum nachshoppen.