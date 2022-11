Bei weiteren OPs: Frau mit dicksten Lippen könnte bald sterben

Andrea Ivanova will die Frau mit den dicksten Lippen der Welt sein. Sie will dennoch weiterhin Rekorde aufstellen, ihre Ärzte warnen sie jedoch dringlich davor, weitere Eingriffe vornehmen zu lassen.

Die Instagram-Influencerin feierte ihren 25. Geburtstag im letzten Monat mit einer Kiefer- und Kinnauffüllung. Jetzt hat sie durch ihre jüngste kosmetische Behandlung einen neuen Weltrekord aufgestellt - den Titel des "längsten und spitzesten Kinns der Welt". Den Rekord für die dicksten Lippen der Welt hielt sie bereits.

© Jam Press/@andrea88476

"Ich liebe meine Lippen und ich will diesen neuen Rekord", sagte Andrea aus Sofia, Bulgarien. "Letzten Monat hatte ich Geburtstag, und ich habe mit Kieferfüllern gefeiert. "Während ich das tue, werde ich natürlich auch mit meinen Lippen weitermachen." Um ihr neues Ziel zu erreichen, lässt sich Andrea alle zwei Wochen Hyaluronsäure spritzen. Und das ist noch nicht alles, denn sie wird auch ihre riesigen Lippen mit monatlichen Injektionen aufrechterhalten.

© Jam Press/@andrea88476

Mit jeder Injektion, die 250 Euro kostet, hat sie allein für ihre Lippen rund 8.000 Euro ausgegeben. Ihr Arzt hat sie bereits gewarnt, auf Schmerzen im Mund zu achten, da künftige Eingriffe möglicherweise "tödlich" sein könnten. Andrea fügte hinzu: "Mein Arzt hat gesagt, dass er denkt, dass ich es mit den Fillern in meinem Kinn wieder übertreibe. Aber er sagte dies auch über meine Lippen. Ich bin fest entschlossen, mehr zu tun, denn ich denke, ich muss mein Kinn verlängern und schärfen. Ich will diesen Rekord so sehr, dass ich bereit bin, dafür zu kämpfen. Ich bin so weit gekommen, und ich kann gar nicht daran denken, wie viel ich schon ausgegeben habe. Es gab zu viele Spritzen und es werden noch mehr kommen."

© Jam Press/@andrea88476

Die ehemalige Philosophiestudentin hat sich nicht nur im Gesicht unters Messer gelegt, sondern auch ihre Brustgröße von 75C auf 75E vergrößert. Andreas Instagram Follower finden den Look auf jeden Fall ansprechend.