Bekam keinen Termin beim Arzt: Frau zog sich selbst 13 Zähne

Danielle Watts sagte, dass sie keine andere Wahl hatte, als ihre eigenen Zähne zu ziehen, nachdem sie keinen Zahnarzt finden konnte.

Danielle Watts, 42, leidet an einer chronischen Zahnfleischerkrankung. Da sich zudem kein Zahnarzt fand, der die Mutter behandeln wollte, musste sie sich die Zähne kurzerhand selbst ziehen. Die Britin hat noch 14 Zähne, von denen ihr acht entfernt werden müssen, bevor sie sich ein Gebiss einsetzen lassen kann. Sie sagte, sie versuche, nicht zu lächeln, um die Lücken in ihrem Mund nicht zu zeigen.

Sie sagte: "Ich lebe jeden Tag damit. Ich nehme Schmerzmittel, gehe zur Arbeit, kümmere mich um meine Kinder und versuche, mein Lächeln zu verbergen - ich hasse es, mit Leuten zu reden, sogar mit Leuten, die ich kenne."

Doch ein britsiches Gemeinderatsmitglied nahm sich der Sache an und möchte nun rund 1.500 Euro an Spenden sammeln, damit Danielle Zugang zu privater zahnärztlicher Versorgung erhält und die Kosten für den Zahnersatz tragen kann, sobald ihr weitere Zähne gezogen worden sind. Stadträtin Katie Parker, die die Kampagne ins Leben gerufen hat, sagte: "Ich würde ihr das wirklich gerne ermöglichen. Sie würde nie darum bitten, da sie eine bescheidene Dame ist und es nicht möchte, also mache ich es.

Watts sei von der Aktion überwältigt gewesen. "Wenn Leute, die ich nicht einmal kenne, eine Ahnung davon bekommen, was ich durchmache, ist das schon ein bisschen überwältigend", sagte sie. "Ich habe das nicht erwartet."

Kritik richtet sie an das britische Gesundheitssystem.""Ja, meine Zähne hätten wahrscheinlich sowieso entfernt werden müssen, aber ich würde sie nicht selbst entfernen müssen, ohne Zähne herumlaufen und jeden Tag Schmerzen haben.