Bekannter TV-Richter an Krebs erkrankt: ''Betet für mich''

Ein Schock für Fans von "Caught in Providence"-Richter Frank Caprio: Der beliebte Fernsehrichter enthüllte in einem bewegenden Video auf Instagram, dass bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Die bittere Nachricht traf den 87-Jährigen ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Richter mit Appell

Caprio erklärte, dass er sich vor kurzem nicht wohl fühlte und ärztlich untersucht wurde. Die Diagnose war niederschmetternd: Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine heimtückische Form der Krankheit. In einem emotionalen Appell sagte der TV-Richter: "Ich bete, dass Gott ihre Gedanken und ihre Hände bei der Behandlung von mir leitet. Ich bin bereit, so hart zu kämpfen, wie ich kann."

Trotz der düsteren Aussichten bittet Caprio seine Fans um Unterstützung durch Gebete: "Ich brauche die Kraft des Gebets, das neben der medizinischen Behandlung die stärkste Waffe ist, um zu überleben." Die Worte des Richters lassen erahnen, dass er entschlossen ist, den Gesundheitskampf anzunehmen.

Caprio bedankte sich herzlich für die bisherige Unterstützung seiner Fans, die "die Welt für mich bedeuten". In einem Video mit dem Titel "SAY A PRAYER" appelliert er an seine Anhänger, ihm die Kraft zu geben, diesen schweren Kampf zu bestehen.