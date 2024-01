Tobender Türke drohte Ex-Frau mit dem Umbringen

Aufregung in Wien. Eine Frau flüchtete vor ihrem Ex-Mann, der sie zuvor mit dem Umbringen bedroht hatte und ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt hatte.

Wilde Verfolgungsjagd gestern Abend am Wiener Gürtel. Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde eine Polizistin auf Hilferufe einer Frau in der Umgebung des Anhalteorts aufmerksam. Das Ex-Ehepaar hatte zuvor einen wilden Streit im Auto. Offenbar flüchtete die Frau am Gürtel aus dem Fahrzeug und lief zu einer Polizistin, die gerade eine Routinekontrolle durchführte.

Wilde Szenen

Es stellte sich heraus, dass die Frau vor ihrem Ex-Partner flüchtete. Der 42-jährige türkische Staatsangehörige soll seine Ex-Partnerin und deren Familie zuvor mittels Textnachricht mit dem Um-bringen bedroht haben. Außerdem soll er das Handy der 42-Jährigen auf den Boden geworfen haben und ihr im Zuge eines vorangegangenen Streits ins Gesicht geschlagen haben.

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungs-verbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In der Vernehmung gab der Tatverdächtige unter anderem Eifersucht als Tatmotiv an. Der Mann wurde angezeigt.