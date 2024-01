Xiaomi will mit neuem E-Auto Tesla Konkurrenz machen

Xiaomi, ein führender chinesischer Smartphone-Hersteller, hat kürzlich auf einer Veranstaltung in Peking sein erstes Elektrofahrzeug, den SU7, vorgestellt.

Das Unternehmen will großen Unternehmen wie Tesla und Porsche in der Automobilbranche Konkurrenz machen und plant, 10 Milliarden Dollar in dieses Projekt zu investieren.

Der SU7 ist mit fortschrittlichen Motoren, autonomen Fahr- und Batteriemanagementsystemen ausgestattet und verfügt über eine 101-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 500 Meilen und eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 2,78 Sekunden.