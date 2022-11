'Besessener' Fan lässt sich den Namen von Erotik-Model stechen

Dieser Mann hat sein Leben einer Frau gewidmet, Mercedes Valentine (22). Erst kürzlich hat er sich den Namen des OnlyFans-Models über seine Weichteile tätowieren lassen, zudem hat er schon rund 28.000 Euro für heiße Bilder seiner Traumfrau ausgegeben.

Der besessene Fan möchte, dass das Erotik-Model, Mercedes Valentine, alle Aspekte seines Lebens kontrolliert, er nennt sie "Muskel-Mama". Mittlerweile hat er sie sogar zur Begünstigten seiner Lebensversicherung gemacht. Zudem sandte er ihr bereits einen Vertrag, welcher vorsieht, dass sie die "Besitzerin seiner Seele" ist. Geschenke wie ein neues Piano oder Möbelstücke für ihr Zuhause sind keine Seltenheit.

© Mercedes Valentine / SWNS

Die 22-jährige Mercedes sieht es gelassen. Die Plattform OnlyFans biete Leuten mit einem besonderen Fetisch, eine gute Möglichkeit sich auszuleben. "Manche glauben, dass solche Menschen Psychos sind, aber sie sind harmlos", erzählt das Model im Interview.

Seltene Krankheit ermöglicht Flexibilität

Mercedes leidet an einer seltenen Krankheit namens Ehlers-Danlos-Syndrom. Betroffene haben eine extrem dehnbare Haut und überbewegliche Gelenke, weshalb die 22-Jährige zeitweise auch auf einen Rollstuhl angewiesen war. Inzwischen scheint ihre Therapie die Symptome zu bessern und so präsentiert sie sich auf der Erotik-Plattform in gelenkiger, freizügiger Manier.

Ursprünglich hat das OnlyFans-Model angefangen, Neurowissenschaft zu studieren, ehe sie sich am Pole-Dance versuchte. Ihre Eltern, welche beide Doktoren sind, waren anfangs skeptisch, unterstützen sie aber mittlerweile in ihrer Tätigkeit. Derzeit verdient sie in guten Monaten bis zu 45.000 Euro - ein erheblicher Teil stammt wohl von ihrem größten Fan.