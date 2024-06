Bestatter untersucht "Tote" - doch dann passiert DAS

Die 74-jährige Constance wurde schon für tot erklärt.

Ein kurioser Fall sorgt derzeit in den USA für Aufregung. Die 74-jährige Constance G. aus Lincoln im Bundesstaat Nebraska verbrachte ihren Lebensabend in einem Pflegeheim, wo sie am vergangenen Montag dann auch scheinbar verstarb.

Wie der Sender KETV berichtet wurde die US-Amerikanerin zunächst in ein Leichenschauhaus gebracht. Der Bestatter wollte dann die Beerdigung vorbereiten, als er plötzlich einen Schock erlitt. Er bemerkte, dass Constance keineswegs tot war und noch atmete.

„Die Frau wurde irrtümlich für tot erklärt“, erklärte die Polizei. Die 74-Jährige wurde noch im Bestattungsunternehmen wiederbelebt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort starb Constance dann aber wenige Stunden später tatsächlich. Deputy Houchin war gegenüber KETV sprachlos: „Ich mache das jetzt seit 31 Jahren und so etwas ist noch nie zuvor passiert.“