Für den britischen Bierbrauer Robbie Langouroux-Fay ist Hopfen und Malz verloren: Eine seiner Getränke-Kreationen soll nun vom Markt genommen. Der Grund: Es sei nicht politisch korrekt.

"Unshaven Maiden" (deutsch: "unrasiertes Mädchen") ist der Name des von der Bierbrauerei "The Bearded Brewery" entworfenen Ciders. Doch das allein ist nicht das Problem für die Behörde: Die Flasche zeigt ein Bild einer Meerjungfrau auf einem Schiff - obenrum entblößt. Die Nippel der Dame sind sind allerdings von ihren roten Locken bedeckt. In Kombination mit dem Namen des Getränkes hat die Beschwerde und das daraus resultierende Verbot nicht lange auf sich warten lassen. Der konkrete Vorwurf: Der Name könnte suggerieren, dass es sich um eine Jungfrau, oder eine unverheiratete junge Dame handelt.

Das streitbare Etikett

Der Chef der Brauerei, Robbie Langouroux-Fay, meint dazu in einem Statement: "Sie implizieren, dass unser Produkt und unsere Brauerei Leute unterstützt, die mit minderjährigen Mädchen Sex haben. Das ist eine Schande." Danach ergänzt er: "Ich bin Vater einer 11-Jährigen und von 5-jährigen Mädchen. Ich bin ein Familienmensch. Die Beschwerde ist lächerlich."

Ist völlig in Rage: Bierbrauer Robbie Langouroux-Fay

"The Bearded Brewery" ist eine in St. Mawgan, Cornwall ansässige Brauerei, die vor 6 Jahren gegründet wurde. Sie ist für ihre kreativen Drinks bekannt, für die sie auch schon einige Preise einheimsen konnte.