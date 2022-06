Big Foot randaliert vor Haus

Der große Waldbewohner soll eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben.

Um 2.30 morgens rauchte Ryan Edward eine Zigarette auf seiner Veranda in den USA. "Da hörte ich plötzlich Geräusche", erzählt er auf Facebook. Irgendetwas warf Steine nach mir, deshalb flüchtete ich ins Haus.

© Facebook/Ryan Edward

Als ich meiner Verlobten Christine von dem Vorfall erzählte, hörten wir den lautesten und ungewöhnlichsten Schrei, den wir jemals vernommen haben. Da wusste ich, dass etwas Unmenschliches in unserer Nähe war", so Edward.

© Facebook/Ryan Edward ×

Am nächsten Tag will Edward auch eindeutige Spuren gefunden haben. Überdimensionale Abdrücke im Schnee, Stämme, die umgeknickt waren und in einer eigenartigen Formation dalagen. "Das war nicht natürlich", schreibt Edward. Laut einem Bericht sei nur mehrere Kilometer weit weg in der gleichen Nacht ein Big Foot gesichtet worden.