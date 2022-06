Blinder Passagier auf Autobahn

Kennen Sie das, wenn eine Fliege oder Biene im Auto Panik auslöst? Wie würden Sie bei einer Schlange reagieren?

TikToker Charlie staunte nicht schlecht, als sich mitten auf der Autobahn eine Schlange den Seitenspiegel des Fahrzeugs hochringelte. Nach einiger Aufregung zückte er sein Handy und hielt den Moment für inzwischen 25,000 Viewer*innen fest.

Verdutzte Schlange, verdutzte Insassen

Das Ganze ereignete sich in England auf der Autobahn Richtung Staffordshire bei 70 mph, also etwa 113 Stundenkilometern. Das Reptil hatte sich wohl als das Auto geparkt gewesen war. angezogen von der Wärme, im Motorraum versteckt. Als es ihm während der Fahrt zu heiß und zu holprig wurde, kroch es hinaus. Auf dem Video sind die erschrockenen Reaktionen der Insassen zu hören, als die Schlange plötzlich am Spiegel hing. Von "Bloody Hell" bis zu “Oh my god there is a f***ing snake there”.

Es handelte sich wohl um eine harmlose Ringelnatter. Der Fahrer verlangsamte das Auto und lenkte es auf die langsamste Spur. Leider gab es keine Möglichkeit zu halten und das Tier verlor den Halt und kullerte auf die Straße. Kommentierende auf TikTok hoffen sehr, dass die kleine Schlange es geschafft hat sich zu retten und wohlauf ist.