Brach auf Bühne zusammen: Drag Queen stirbt bei Auftritt

Eine beliebte Dragqueen ist gestorben, nachdem sie während eines Auftritts auf der Bühne zusammengebrochen war.

Valencia Prime, eine bekannte Dragqueen aus Philadelphia, starb im Jefferson Hospital, nachdem sie am Montag während eines Auftritts zusammengebrochen war. Prime war in der Tabu Lounge and Sports Bar im Gayborhood der Stadt aufgetreten. Ihre Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Prime beschrieb sich selbst auf ihrer Instagram-Seite als "Philadelphia's Plus Size Dancing Diva". Sie war Gastgeberin von PrimeTime und trat regelmäßig im Tabu, beim Philadelphia Drag Brunch und beim Drag-a-Rama PHL auf.

Freunde der Familie haben eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Spenden für die Beerdigungskosten von Prime zu sammeln. Wir würden uns freuen, wenn die Gemeinschaft ihrer Mutter und dem Rest ihrer Familie helfen würde, ihr das angemessene Andenken zu geben, von dem wir wissen, dass sie es verdient", so die Organisatoren.