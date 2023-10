Brüste zu groß: Airline regt sich über Passagierin auf

Ein unerwarteter Eklat entzündet sich um Mamacita Meeks und die Fluggesellschaft "Southwest Airlines". Der Grund? Ihr vermeintlich zu freizügiges Reiseoutfit, das zu einer hitzigen Auseinandersetzung führte.

Die junge Frau, bekannt für ihre Flugreisen im gemütlichen, aber für die Airline offenbar unpassenden Outfit, teilte auf X (ehemals Twitter) ihren Frust: "Warum hat Southwest Airlines versucht, mich zur Seite zu nehmen und mir zu sagen, dass ich mir etwas überziehen soll, weil ich angeblich einen Sport-BH getragen habe?" Ihre Empörung ließ die Social-Media-Plattform beben.

Meeks behauptet, die Kontroverse sei auf ihre Fülle und die Wahl ihres Outfits zurückzuführen. "Wenn ich dünn wäre, hätte niemand diesen Scheiß zu mir gesagt", klagte sie an und bezichtigte die Fluglinie des Bodyshamings.

i wear the same outfit every time I travel by air & why did @SouthwestAir try to pull me aside to tell me I needed to put a sweater on because what I was wearing was a sports bra? like have you never seen a big titty woman before or? pic.twitter.com/YdUeHHTjMX