Brutaler Serienmörder wird laut Zeitreisendem 2023 geschnappt

Der Zeitreisende von TikTok, der als @timetravelhq postet, hat davor gewarnt, dass ein Serienmörder eine neue Mordserie starten wird und geschnappt wird.

Der Mann behauptet aus dem Jahr 2096 zu sein und warnt davor, dass ein grausamer Serienmörder gefasst werden wird, nachdem er eine Rekordzahl von Opfern ermordet hat. Er warnte seine Follower vor dem Mörder "gewappnet zu sein". Zudem behauptete er, dass es ab 2025 nicht mehr möglich sein soll in bar zu bezahlen.



"2023: Ein Serienmörder wird wegen einer Rekordzahl von Morden verhaftet. 2023: Ein bekannter Künstler wird wegen Kindesmissbrauchs verhaftet. 2025: Es ist nicht mehr möglich, mit Bargeld zu bezahlen.", so der selbsternannte Zeitreisende.



Wie viele Menschen der neue Killer ermorden soll, ist unklar, auch ob er die Höchstzahl von einer Person getöteten Menschen überschreiten wird, konnte der Zeitreisende nicht sagen. Trauriger Rekordhalter ist hier Luis Garavito, der den Spitznamen "La Bestia" oder "Die Bestie" erhielt. Er soll mehr als 140 Kinder und Jugendliche in Venezuela ermordet haben. Ursprünglich wurde er zu 1.853 Jahren Gefängnis verurteilt.