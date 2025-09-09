Wolf zum Abschuss freigegeben

Die schwarz-rote Landesregierung hat erneut einen Wolf per Verordnung zum Abschuss freigegeben - diesmal im Bezirk Innsbruck-Land.

In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Trins waren Anfang September sieben tote Schafe aufgefunden worden. Nach Begutachtung durch die zuständige Amtstierärztin bestand der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Die Abschussverordnung wurde am Dienstag erlassen und trat mit demselben Tag in Kraft. Sie galt bis Mitte Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die Jägerschaft wurde bereits informiert hieß es.

22 Abschussverordnung erlassen

Heuer waren in Tirol bisher 22 Abschussverordnungen erlassen worden. Inklusive der nunmehrigen Verordnung waren noch neun aufrecht. In fünf Fällen wurde im Jahr 2025 bisher Wölfe geschossen.