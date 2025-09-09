U-Haft von Benko erneut verlängert

Die Untersuchungshaft von Signa-Gründer René Benko wurde erneut um zwei Monate verlängert.

Der Antrag auf Enthaftung wurde erneut abgelehnt. Die Untersuchungshaft von René Benko wurde um weitere zwei Monate bis 10. November verlängert. Das Gericht geht weiterhin von einem dringenden Tatverdacht aus. Die für die U-Haft relevanten Umstände hätten sich nicht geändert.

Benko stellte bereits häufiger einen Antrag auf Enthaftung, die allerdings bisher immer abgelehnt wurden.

Indes wurde bekannt, dass eines der Prestigeprojekte des Signa-Gründers, das Fünfsternehotel Park Hyatt am Hof in Wien, verkauft werden soll. Von zehn Interessenten blieb eine spanische Investorin über, berichtet der "Kurier". Noch im Herbst soll der Verkauf über die Bühne gehen - zu einem Preis von 330 Mio. bis 335 Mio. Euro.