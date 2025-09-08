Alles zu oe24VIP
Park Hyatt Vienna
© Park Hyatt

Nach Signa-Pleite

Spanische Investorin übernimmt Wiener Luxushotel

08.09.25, 20:25
Teilen

Der Verkauf an eine spanische Investorin soll noch im Herbst abgeschlossen werden.

Wien. Das Fünfsternehotel Park Hyatt am Hof in Wien ist eines der Prestigeobjekte des Signa-Gründers René Benko gewesen. Nun soll das Hotel verkauft werden, berichtet der "Kurier" online. Von zehn Interessenten blieb eine spanische Investorin über, berichtet der "Kurier". Noch im Herbst soll der Verkauf über die Bühne gehen - zu einem Preis von 330 Mio. bis 335 Mio. Euro.

Die Signa soll rund 250 Mio. Euro in den Umbau der ehemaligen Länderbank-Zentrale in ein Luxushotel mit 104 Zimmern und 42 Suiten investiert haben. Ein Maklerkonsortium bestehend aus Eastdil, BNP Paribas und EHL begleitete den Verkaufsprozess.

Hohe Pfandrechte

Unklar sei, ob die spanische Investorin auch die Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH übernehmen wird. Die Betreibergesellschaft des Park Hyatt Vienna gehört zur früheren Laura Holding mit Sitz in Innsbruck, die aktuell unter Herkules Holding firmiert und insolvent ist. Diese Gesellschaft gehört zu 42,1 Prozent der Laura Privatstiftung der Familie Benko, zu 34,9 Prozent im Eigentum der Ameria Invest AG der brasilianisch-italienischen Investoren-Familie Arduin sowie drei weiteren Signa-Investoren. Die Investorin soll jedenfalls den Managementvertrag mit der Hotel-Gruppe Park Hyatt übernehmen beziehungsweise erneuern wollen.

Von dem Verkaufserlös des Hotels wird jedoch nur ein Teil in die Insolvenzmasse fließen. Die Liegenschaft ist mit hypothekarischen Pfandrechten in Höhe von 186 Mio. Euro belastet. Zu den Gläubigern zählen der Bayerische Versorgungsverband (BVK) und neun weitere deutsche Versorgungskassen, wie etwa "die Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen mit Pensionskasse des Schornsteinfegerhandwerks".

