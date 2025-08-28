Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.100 aktien down -1.71% Andritz AG 60.90 aktien up +0.66% BAWAG Group AG 111.40 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.640 aktien up +2.07% CPI Europe AG 19.570 aktien up +1.87% DO & CO Aktiengesellschaft 226.00 aktien up +0.44% EVN AG 22.950 aktien down -1.92% Erste Group Bank AG 81.35 aktien down -0.12% Lenzing AG 26.900 aktien down -1.1% Mayr-Melnhof Karton AG 81.00 aktien down -0.25% OMV AG 47.180 aktien down -1.05% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.820 aktien up +0.77% SBO AG 27.400 aktien up +1.11% Telekom Austria AG 9.310 aktien down -0.64% UNIQA Insurance Group AG 12.380 aktien down -1.75% VERBUND AG Kat. A 60.85 aktien down -1.62% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.800 aktien down -3.03% Wienerberger AG 30.360 aktien up +0.6% voestalpine AG 28.400 aktien up +0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Alter Signa-Spezi will 115 Millionen von Benko

Ich wurde bespitzelt

Alter Signa-Spezi will 115 Millionen von Benko

28.08.25, 12:29
Teilen

Dieter Berninghaus, ehemaliger Berater des insolventen Signa-Konzerns und einst gut mit René Benko, fordert 115 Millionen Euro vom Signa-Gründer. Er erhebt schwerwiegende Vorwürfe – der Tiroler Unternehmer ließ ihn sogar während seiner Krebserkrankung überwachen. 

Benkos Insolvenzverwalter „hat bei allen Gläubigern 98 Prozent der Ansprüche nicht anerkannt. Auch bei mir", erklärt Berninghaus im Interview mit dem Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilanz". Seine Millionenforderung (115 Millionen) richtet sich direkt gegen die Familie Benko Privatstiftung. Doch das ist nicht alles: Berninghaus enthüllt, dass Benko ihn monatelang bespitzeln ließ.

"Benko hat mich bespitzeln lassen"

„Benko hat meine Familie und mich offensichtlich über Monate durch einen ausländischen Privatermittler überwachen und bespitzeln lassen", berichtet der Ex-Signa-Berater. Die Überwachung erstreckte sich vom Zürichsee über Frankreich bis nach Florida – wo Berninghaus sich von seiner Krebserkrankung erholte. Für den 48-jährigen Benko sieht es derweil düster aus: Er sitzt seit dem 24. Jänner in U-Haft, während die WKStA wegen schweren Betrugs ermittelt.

Der erste Strafprozess gegen den gefallenen Immobilien-Tycoon beginnt am 14. Oktober am Landesgericht Innsbruck – es gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden