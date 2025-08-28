Alles zu oe24VIP
KTM
KTM

Schwarze Zahlen

KTM-Turbo! Pierer Mobility casht im 1. Halbjahr 739 Mio. Euro Gewinn

28.08.25, 08:14 | Aktualisiert: 28.08.25, 10:04
Teilen

Umsatz um 58 Prozent eingebrochen, mehr als 1000 Mitarbeiter weniger. Aber die KTM-Mutter schreibt wieder Gewinn.

Die börsennotierte KTM-Mutter Pierer Mobility hat das erste Halbjahr 2025 trotz massiver Umsatzrückgänge mit einem hohen Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich blieb ein Periodenergebnis von 739 Mio. Euro, nach einem Verlust von 172 Mio. Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Maßgeblich dafür war ein Restrukturierungsgewinn von 1,187 Mrd. Euro aus den erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsverfahren der KTM AG und zweier Tochtergesellschaften.

Der Umsatz brach um knapp 58 Prozent auf 425 Mio. Euro ein. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kletterte von -195 Mio. auf +930 Mio. Euro, das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von -102 Mio. auf knapp über eine Milliarde Euro. Das Eigenkapital war mit 532 Mio. Euro und einer Quote von 27 Prozent wieder positiv, die Nettoverschuldung konnte auf 756 Mio. Euro mehr als halbiert werden. Der Mitarbeiterstand sank binnen Jahresfrist um fast 29 Prozent auf 4.303 Beschäftigte.

Motorradgeschäft dominiert

Das Segment Motorrad erwirtschaftete 87 Prozent des Außenumsatzes. Insgesamt wurden 85.284 Motorräder verkauft, um 42 Prozent weniger als im Vorjahreshalbjahr. Davon entfielen 34.950 Stück auf den Partner Bajaj Auto, wo die Nachfrage in Indien weiter wuchs. Zusätzlich setzten Händler im ersten Halbjahr über 100.000 Motorräder an Endkunden ab. Das Fahrradgeschäft wird bis Ende 2025 eingestellt, die Marken Husqvarna und GASGAS sollen auslaufen.

Ausblick: 2025 schwach, Turnaround ab 2026/27

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Pierer Mobility mit einem Umsatz deutlich unter dem Vorjahr, da die Produktion über Monate stillstand und die Händlerlager weiter abgebaut werden. Ein positives EBITDA soll im Geschäftsjahr 2026 erreicht werden, auf EBIT-Ebene wird ein Turnaround erst für 2027 erwartet. 2025 werde aufgrund des Sanierungsgewinns ein deutlich positives Ergebnis ausweisen.

"Dieses Halbjahr war eine der größten Herausforderungen in der Geschichte unseres Unternehmens", sagte CEO Gottfried Neumeister am Donnerstag laut Mitteilung. "Mit der Wiederaufnahme der Produktion Ende Juli – ein lang erwarteter Schritt für die gesamte Belegschaft – richten wir den Blick nach vorn und arbeiten konsequent daran, diesen Aufschwung dauerhaft zu sichern."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

